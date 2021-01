Paula Echevarría y el look esquimal-hippie más calentito (con vaqueros de Stradivarius)

Hace exactamente una semana, la actriz asturiana Paula Echevarría nos sorprendía con un abrigo joya de estilo étnico made in Spain que nos cautivaba por completo. Anoche, antes de preparar todos los regalos de Reyes bajo el árbol de Navidad y el roscón y el chocolate caliente (de Cristina Oria) sobre la mesa, la intérprete subía a su perfil oficial de Instagram una imagen en la que nos mostraba un abrigo muy similar al que acabamos de comentar. Esta vez en tonos tierra y rosados y no en gris como hace unos días. Si aquel modelo nos gustó, este ha superado todas nuestras expectativas. Máxime cuando la natural de Candás lo luce como parte de un look esquimal muy hippie y calentito que nos hace recordar que el frío no riñe con el buen gusto y la elegancia.

El abrigo de Paula Echevarría es de la firma The Extreme Collection, con la que ha colaborado en repetidas ocasiones, diseñando por ejemplo, originales blazers, que son el producto estrella de la marca y por el que alcanzó la fama de la que hoy puede presumir. Tiene un precio de 350 euros en la web de la marca y se encuentra temporalmente agotado. Sin embargo, puedes solicitar que te envíen un mensaje cuando vuelva a estar disponible y sin duda merece la pena porque es un artículo que, por si singularidad, no pasará de moda jamás.

Abrigo étnico de The Extreme Collection.

El jersey con el que Paula Echevarría ha combinado el espectacular abrigo del que te venimos hablando es de Brownie y nos parece, sencillamente, lo más. Se trata de un jersey de punto con trenzas, de cuello redondo y disponible en dos colores. ¿Lo mejor de todo? ¡Que se encuentra rebajado! Tenía un precio de 55,90 euros y ahora puede ser tuyo por 45,90 euros en la web de la marca. Está disponible en dos tonos diferentes y puedes hacerlo tuyo en todas las tallas de la XXS a la M.

El jersey de Brownie que ha llevado Paula Echevarría.

Echevarría ha optado también por unos cómodos vaqueros de Stradivarius de efecto desgastado de tiro alto con cinco bolsillos y cierre frontal con cremallera y botón metálico. Tienen un precio de 19,99 euros en la web de la marca.

Vaqueros de Stradivarius

Para terminar, Paula Echevarría ha llevado las botas de esquimal más populares de todos los tiempos. Hablamos de las Essential Short para mujer de la firma UGG. ¡Se encuentran rebajadas! Y si antes costaban 209,95 euros, ahora tienen un precio de 138,99 euros. Están disponibles en cinco colores diferentes y el de Paula Echevarría es el más común en el street style.

¿Verdad que el de la también it-girl es un look digno de emular! Nosotras ya nos lo hemos guardado como inspiración invernal.