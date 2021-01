Nuria Roca se apunta a la tendencia de la capa acolchada para ir bien abrigada bajo la nieve (y nosotras te dejamos dos opciones para copiarla)

Por eso y mucho más, Nuria Roca es una de nuestras ‘insiders’ de moda en España favoritas. Siempre original y sorprendiendo con sus looks. ¡Estamos deseando que vuelve ‘El Hormiguero’ para volver a disfrutar de sus estilismos en la televisión! Pero mientras nos hemos enamorado de esta prenda de abrigo que ha lucido Nuria Roca bajo la gran nevada de Madrid. Una capa acolchada de estilo plumífero que es perfecta para poder llevar un jersey gordito (o varios) debajo y no tener el típico problemas de las mangas de abrigo, que muchas veces muchos jerséis no entran por ella. ¿Preparadas para copiar el look de Nuria Roca?

Capa acolchada embolsable (39,99€)

Capa acolchada.

Poncho capa acolchado (89,95€)