Nuria Roca sabe cómo no pasar frío en un día de nieve en Madrid (y nosotras la copiamos con estos 4 plumas de rebajas)

Nuria Roca sabe cómo no pasar frío bajo la nieve en Madrid y según dicen nuestros compañeros lo peor aún está por llegar. ¿Es posible pasar más frío? ¡SÍ! La próxima semana se esperan hasta -12 grados en Madrid, así que sin duda la mejor compra de estas rebajas va a ser hacerte con un plumas de lo más calentito para copiar a Nuria Roca y así no pasar nada de frío. Eso sí, los Reyes Magos han venido cargaditos de nieve y frío por todos los rincones de España. Por eso hoy os traemos una selección de 4 plumíferos de lo más calentitos y lo más importante, de rebajas. ¿Preparada para no pasar frío?

Abrigo de plumas Levi’s (124,95 €)

Abrigo plumas.

Plumífero Bimba y Lola (185 €)

Plumífero.

Chaqueta de plumas Tommy Hilfiger (209 €)

Chaqueta de plumas.

Chaqueta de plumas con capucha Calvin Klein (99 €)