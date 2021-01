La pasarela nos avisó y María Pombo nos lo confirmó: vuelven los vaqueros que llevábamos todas en la adolescencia (y son perfectos para chicas bajitas)

Sí, has leído bien. La pasarela nos avisó y María Pombo nos lo confirmó. Los jeans ‘folded up’ o, lo que es lo mismo, remangados en el bajo, vuelven a la parrilla de tendencias esta temporada. Esos vaqueros que no nos quitábamos en nuestra adolescencia y a los que no hacía falta cogerle el bajo si te quedaban muy largos. Es decir, los vaqueros perfectos para chicas bajitas. Spoiler: si acabaste odiándolos, vas a volver a llevarlos. Y si aún nos los guardas en tu armario, ya tienes la tendencia estrella sin tener que ir de compras.

Para darle una vuelta de tuerca y actualizar los looks con vaqueros, las prescriptoras de moda han rescatado unos vaqueros que llevábamos durante la adolescencia, los jeans folded up (o, lo que es lo mismo, remangados en el bajo). Otra tendencia de los 90s que vuelve este 2021. ¿Preparada para el regreso al pasado?

María Pombo, siempre en tendencia, ya se ha hecho con ellos. ¿Vas a caer en esta tendencia? ¡Nosotras apostamos por un SÍ rotundo! Pero no solo María Pombo, otras influencers y prescriptoras de moda también han caído rendidas la vuelta de estos vaqueros. Y para muestras, un botón.

Vaquero de Uterqüe de María Pombo (rebajado a 34,95€)