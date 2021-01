De Laura Escanes a María Pombo: así es la sudadera (con el estampado estrella del confinamiento) que ha conquistado a las más populares de Instagram

Más allá de chándal, los pantalones estilo joggers o los adorados cárdigans de punto -diseños que fueron nuestros mejores aliados durante los meses de confinamiento domiciliario-, fue una tendencia la que logró acaparar todas las miradas: el estampado tie dye. No hubo influencer que no luciera una o varias prendas con este print de estilo hippie durante el tiempo que pasamos sin poder salir del hogar o que incluso se atreviera a crearla ella misma. Parecía algo pasajero, se trata de un estilo atrevido para muchas, pero todo hace indicar que el tie dye seguirá bastante tiempo con nosotras. No lo decimos nosotras, lo afirman los rostros más populares de Instagram como María Pombo o Laura Escanes.

Ambas influencers, al igual que otras de la talla de Sara Baceiredo o Ingrid Betancor, han coincidido eligiendo una sudadera con este estampado tan fresco y llamativo para crear un perfecto look de día confirmando que este print también será tendencia estrella de este 2021.

Se trata de un diseño de algodón, ligeramente oversize y con detalles desteñidos que pertenece a la firma Maskk. La sudadera en cuestión está disponible tanto en color rosa como en azul en la web de la marca por tan solo 39,99 euros. (Y sí, todavía en todas las tallas)

Tal y como hemos podido ver en las redes es ideal para llevar con pantalones vaqueros, pero también queda de maravilla con opciones estilo jogger o leggings. ¡Tú decides!

Maskk

Suéter tie dye desteñido de Maskk (39,99 euros)