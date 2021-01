Ni la entrevista de Kiko Rivera te va a dejar tan ojiplática como estos nuevos botines blancos de Bershka: o los amas o los odias

Que sí, que hoy no vamos a hablar de otra cosa, lo sabemos. Las redes sociales echan humo con la entrevista de anoche de Kiko Rivera y los ojos azules que pidió la Pantoja que le pusieran a su nieta en la exclusiva del bautizo. Por no hablar de que Twitter echa humo con los apodos con los que la ‘Panto’ llama a sus hijos. Pero aquí no vamos a hablar de eso, si queréis saber más podéis ir a leer a nuestros compis de ‘Gente’ que os lo contaran con todo detalle. Pero nosotras nos hemos quedado ojipláticas, además de con la entrevista de Kiko Rivera, con estos nuevos botines blancos engomados de Bershka que no sabemos aún si los amamos o los odiamos.

Botines engomados con elásticos

¿Te pasa lo mismo? Y sin duda, una de las grande tendencias de esta temporada son las botas blancas y las vemos en todas nuestras tiendas favoritas como Zara, H&M y Mango, y las insiders de moda no dudad de tener los zapatos más setenteros de su armario. Pero con estos aún no sabemos si los amamos o los odiamos.

Botines engomados con elásticos (39,99 €)