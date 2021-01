Si pensabas que llevar joggers en un look de calle no podía quedar bien, inspírate en éste de Sarah Jessica Parker

La comodidad se ha instalado no solamente en nuestras vidas, también en la de las más famosas. No es de extrañar ver cómo las VIP dan paseos por Nueva York combinando prendas como el chándal, con botas, chaquetas de paño y accesorios más arreglados.

Toda esta tendencia ocurre cuando la pandemia irrumpe en marzo del año pasado y nos obliga de manera forzada a estar en casa. Para estar lo más confortables que se puede, hemos echado mano de prendas cómodas, durante mucho tiempo. Lo hemos hecho tanto, que ahora las marcas tienen una línea ‘Homewear’ mucho más desarrollada que antes de que todo esto ocurriese.

La moda ‘Homewear’ sale a la calle

Además, podemos decir que su colección de calle, tiende a llenarse de prendas sueltas y cómodas, pero tenemos asumido que también nos las vamos a poner para la calle. Sinceramente, ¿antes de todo esto irías con unos ‘joggers’ a algún sitio que no fuese a hacer deporte? Posiblemente no, pero ahora los puedes llevar con un jersey de lana y botines con tacón. Y no chirría en absoluto.

Quizás lo estés leyendo y pensando que esta combinación es imposible de combinar quedando bien, pero eso es justo lo que vamos a demostrarte. Ha sido Sarah Jessica Parker la inspiración para que cambiemos un poco la mente y veamos que la moda tiene muchas vueltas si sabes cómo combinar ciertas piezas.

Los ‘joggers’ se llaman así por el ‘jogging’, esa tendencia deportiva que se encuentra a caballo entre andar y correr, pero también son una pieza muy cómoda para el día a día y darle más uso del básico, es muy recomendable.

Así que vamos a pensar en cómo integrar las prendas que ya tienes en casa para darles una nueva vida en un look de calle, tal y como ha hecho Sarah Jessica Parker. ¿Es un acierto? Rotundamente sí.