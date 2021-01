La crema de lavanda que actúa mientras duermes y hace que te levantes con buena cara

‘Mientras duermes’, ¿cuántas veces hemos visto esta frase en los cosméticos más actuales? Vivimos deprisa, pero no es ese el único motivo por el cual las marcas intentan elaborar productos que hagan su efecto sin prestarles mucha atención.

Durante este último año y los días que llevamos de éste, queda demostrado que el teletrabajo es posible y que es nuestro espacio ideal para dejarnos una mascarilla en los pies, ponernos aceite en las puntas del pelo o guantes con vaselina para hidratarnos las manos.

Nuestra casa es el mejor spa y ni siquiera tenemos que parar específicamente para aplicarnos los rituales de belleza. Muchos actúan pasivamente y, es más, el momento es el momento de la noche donde muchos cosméticos aprovechan la renovación celular para impulsarla y aportar todos sus beneficios.

Notas sus efectos en 7 noches

Por eso hoy vamos a hablar de ‘Confidence in Your Beauty Sleep’, de IT Cosmetics, una crema con una textura deliciosa que huele a lavanda que hace maravillas durante el sueño reparador.

Ayuda a rejuvenecer y prevenir los cinco signos principales de la edad mientras estás soñando. Gracias a su fórmula natural con ácido hialurónico, adenosina y ceramidas, hace que despiertes con una piel visiblemente más joven. Con tan solo una noche notaras tu piel más hidratada, suave y flexible. Después de 7 noches, tus líneas de expresión y arrugas disminuirán visiblemente y sentirás tu piel más firme y voluminosa.

Es muy hidratante, pero es un producto cuyo objetivo es que notes su uso desde la primera aplicación. Aunque los resultados son a medio-largo plazo, la primera mañana al despertar sí notas la piel más descansada y luminosa. El famoso efecto ‘buena cara’ que buscamos todos, que no se no note tanto que estamos cansados.

Se vende en Douglas por 39,95 euros y tiene lista de espera, aquí que apúntate pronto.