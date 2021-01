Estos son los vaqueros de tiro alto de Zara que hacen tipazo y María Pombo dice que no pueden faltar en tu armario este invierno

En este inicio de 2021 hay tres tipos de vaqueros que lo están petando: los folded up, los wide leg y los rotos. Y María Pombo ha encontrado estos de nueva colección de Zara que aúnan dos de estas grandes tendencias; los wide leg y los rotos. ¿Confirmamos que los necesitamos en nuestro armario? ¡Confirmamos!

Y es que los vaqueros rotos ya son un must have y además alargan la figura por su diseño estilo wide leg. Los vaqueros wide leg de Zara son anchos pero, sorprendentemente, estilizan mucho, así que no podemos pedir más. Y encima cómo os decíamos este modelo también tiene rotos. Sí, esa tendencia que tanto odian nuestras abuelas y que por si ellas fueran nos los coserían enteritos. Pero ya sabéis, a nosotras nos encantan.

Los de María Pombo son estos vaqueros de nueva colección de Zara: jeans de tiro alto con cinco bolsillos, efecto lavado, pernera ancha y detalle de rotos en la parte de delante. ¿Su precio? 29,95€ y además de en negro, están disponibles en azul y azul claro.

Vaquero rotos.

