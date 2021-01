Si tus rizos ya no están definidos ni brillantes, sabemos justo lo que tienes que hacer (y es realmente fácil)

¿Hace semanas que no reconoces tu cabello rizado? ¿Tus bucles han perdido luminosidad? ¿El encrespamiento está siendo un problema? ¿No consigues devolverle el brillo que le caracterizaba? Tranquila, sabemos qué tienes que hacer, qué pequeñas pautas debes seguir para volver a presumir de rizos. Y no, no te quitará mucho tiempo.

La aclamada Caroline Greyl, presidenta de Leonor Greyl, nos ha dejado pequeños tips para poner en marcha cuanto antes y conseguir nuestro gran objetivo: pasar de pelo a pelazo. Es hora de demostrarle al mundo lo que vale un cabello rizado.

Peine de púas o nada

“Quedan totalmente prohibidos los cepillos que lo único que consiguen es hinchar el cabello y dejarlo abultado”, apunta Caroline Greyl que indica que tan solo necesitas un peine de púas largas o “incluso tus propios dedos” para darle volumen a tu melena rizada. Nada más.

Daniil Lobachev @danilal para Unsplash

Olvídate de desenredar o peinar en seco

Como consejo básico, la experta recomienda “desenredar el cabello antes de lavarlo o antes de secarlo”, para conseguir una mayor definición. “Nunca, nunca, nunca lo hagas cuando ya se ha secado”, manifiesta.

Sigue este truco para un buen lavado

“Al aplicar el champú masajea el cuero cabelludo para eliminar el exceso de grasa y alisa el cabello desde la raíz a las puntas. Este movimiento es suficiente para eliminar la suciedad en medios y puntas pero sin friccionar el cabello y sin enredarlo”, explica Greyl. Tan solo tendrás que aclararlo con abundante agua para un resultado perfecto. El tip de la experta escurrirlo con la toalla “pero sin frotar”.

La importancia de la nutrición (dos veces a la semana)

Habitualmente, el cabello rizado necesita mayor hidratación que cualquier otro porque suele ser más seco y por lo tanto tiende al encrespamiento. La propia Caroline Greyl habla de mimarlo al menos dos meces por semana con una mascarilla que hidrate en profundidad. Recomendación: Masque à L’Orchidée, un producto que combina proteínas de seda con ceramidas y aceites naturales para un cuidado profundo de las melenas rizadas.

Secado: con difusor o al aire

Es importante aplicar un buen spray o aceite para dar una mayor definición a tus rizos una vez que estén secos. “Y si tu cabello tiene demasiado volumen en la zona de la raíz, sepáralo en varios mechones gruesos y trénzalos de dos en dos cuando todavía están húmedos y déjalos secar al aire”, resalta Greyl.

Mímalos desde por la mañana

¿Te levantas con los bucles aplastados? Tranquila, tan solo tienes que pasar los dedos por el cabello con delicadeza para volver a llenarlos de movimiento, de vida, como bien explica Caroline Greyl.