No busques más, esta es la chaqueta de flecos (y estilo ‘oversize) que promete arrasar esta primavera en Instagram

Después un complicado mes de enero con la lluvia, los termómetros bajo cero e incluso la nieve como protagonistas, nuestras ganas porque de comienzo la ansiada primavera se han multiplicado. Que levante la mano quien no necesita una buena dosis de rayos UV. Más aún teniendo en cuenta que las nuevas colecciones para esta inminente temporada se sol ya han aterrizado en las firmas de moda y por supuesto se han dejado a través de Instagram. Nuestro lado fashion es incontrolable...

Sin ir más lejos, hoy mismo ha sido Dulceida la que ha puesto en el punto de mira una prenda que si nuestra intuición no falla tiene todas las papeletas para triunfar entre prescriptoras de estilo en estas próximas semanas. En un color versátil y favorecedor como es el gris, ligeramente oversize, un estilo que cada día reúne más adeptas y con un detalle que marca la diferencia: los flecos. ¡Cómo dejarla pasar!

La influencer catalana la ha combinado con ajustado vestido de corte mini en crudo de la firma Black Island Label, bolso de efecto metalizado de Dior y un espectacular sombrero de ala ancha de Raceu Hats. El resultado no puede ser más espectacular.

La prenda en cuestión pertenece a la firma Revolve y está disponible (aunque tan solo en tallas L y XL, parece que el efecto Dulceida no ha tardado en llegar) por 296,37 euros. Sí, lo sabemos, sube bastante de lo que estamos acostumbradas a invertir en una chaqueta, pero chicas puede ser un buen capricho... Y no te olvides que puede llegar a viralizarse, no digas que no te lo avisamos.

Chaqueta Jojo de Revolve (296,37 euros)