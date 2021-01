Todos hablando del vestido imposible transparente (que no admite ropa interior) y se está haciendo famoso entre las influencers

Ver las publicaciones de Dulceida o Jessica Goicoechea con el vestido puesto, es sufrir en cada movimiento. Piensas que en cualquier momento van a hacer un gesto desafortunado y vamos a ver más piel de la que queremos. Las tendencias virales de Instagram no entienden de fronteras y cada vez apuestan por desafíos más y más arriesgados. La última locura es llevar un vestido de tela transparente con algunas franjas en negro que ocultan partes estratégicas del cuerpo. Lo que hemos visto es que no se puede llevar con ropa interior porque se vería entera, así que las influencers se mueven al ritmo de la música haciendo el juego de mostrar sin enseñar nada.

El vestido en cuestión es de la marca God Save Queens, tenemos que decir que todas las prendas de la firma son del mismo estilo. Puedes encontrar en ella tanto bodies como vestidos lenceros que ponen sus transparencias en lugares clave para potenciar el erotismo de las piezas. El que vemos en el Instagram de Dulceida o Jessica se llama ‘Scarlett Dress Mini’, una versión corta del original que tiene aún menos tela.

Tiene un precio de 164,01 euros y hacen envíos a todo el mundo si estás interesada en comprar un ejemplar. Las tallas no son muy amplias y sólo hay cuatro tipos disponibles. Te recomendamos que, para saber cuál es la tuya, te midas por centímetros y así aciertes.

Aunque no lo parezca, la propia marca dice que no se trata de un camisón ni prenda de interior, lo recomiendan llevar con unos tacones altos y lucirlo por la noche. Eso ya queda libre a tu elección, pero ten en cuenta que no podrás llevar ropa interior debajo del mismo y que la comodidad puede verse limitada. Pero siempre ha habido todo tipo de modas y en eso consiste también la creatividad del universo ‘fashionista’, ¿no?