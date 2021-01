Sin costuras ni tirantes: el sujetador más cómodo con mayor sujeción está en Etam y rebajado a la mitad

Cuando encontramos una prenda de lencería que es cómoda, no agobia en los hombros ni nos marca la piel: hemos triunfado. Encontrar el sujetador sin tiras perfecto suele ser complicado. Pero lo más importante es dar con uno que tenga varias características que hagan de él la pieza ideal para debajo de cualquier look. Lo hemos encontrado y, lo mejor de todo es que está en Etam rebajado.

Su precio es de 17 euros y sigue disponible en varias tallas. Es de tipo ‘bandeau’, sin relleno y se sujeta perfectamente al escote y a la espalda gracias a unas tiras de silicona invisible que refuerzan los bordes interiores del sujetador. Lo que hace este sistema es que se adapta a la piel quedando inmóvil por la misma textura que tiene la goma. Por otro lado, la tela es de encaje pero tiene refuerzo para que no se transparente. No tiene relleno, así que no voluminiza el pecho, solamente lo realza pero respeta su forma.

Lo mejor de todo es que no tiene costuras, así que no va a marcarse nada si llevas camisetas o tops pegados. Como es tan bonito y estiloso, puedes llevarlo debajo de una camisa abierta o cualquier prenda en la que no quieras que se vea el escote. Sobre todo si lo coges en colores vistosos como el rojo.

Está disponible en tres tonos diferentes y quedan pocas unidades, así que es mejor que desde ya lo añadas a la cesta de la compra y te hagas con un ejemplar o varios cuanto antes. Las rebajas están a punto de acabar y es el momento para tirar esa ropa interior que está vieja y tiene mucho uso para dejar lugar a otras prendas que favorezcan más y sean de nuestro estilo. Además, da suerte estrenar lencería, y necesitamos mucho de eso.

Sujetador sin tiras ni costuras.

