Rocío Osorno acaba de revolucionar Instagram con este sujetador de lo más sexy (con abalorios) de rebajas de Zara que solo cuesta 7€

No hay día que Rocío Osorno no nos enamore con su nuevo estilo de vestir. Y esta vez se ha pasado el juego y ha sido la más lista de la clase haciéndose con este súper chollo de las segundas rebajas de Zara. Un sujetador de abalorios y lentejuelas de segundas rebajas de Zara y además no puede quedar mejor con tus vaqueros de toda la vida. ¿Puede ser más sexy?

Rocío Osorno con el sujetador de rebajas de Zara más sexy.

Se trata de este top de escote pico y tirantes ajustables con detalle aplicación abalorios y lentejuelas. Con cierre con lazada en espalda. ¿Su precio? Rebajado a 7,99€ y aunque en web está agotado, tenemos una gran noticia. Y es que en tienda física aún está disponible. Solo tiene que ir al botón de ‘disponibilidad en tienda’ y encontrar tu talla en tu Zara más cercano.

Sujetador abalorios.

Sujetador abalorios.