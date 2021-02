Mery Turiel y el look perfecto para un día de lluvia (cómodo y en tendencia) que vas a querer copiar esta misma tarde

Dar con el look idóneo para un día de lluvia no suele ser fácil, para algunas una de las tareas que mayores quebraderos de cabeza les produce. Una chaqueta impermeable, un calzado cómodo pero también apto para todo tipo de charcos, pantalones que no se arrastren... Son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta antes de pisar la calle. Menos mal que influencers como Mery Turiel nos muestran ideas que rápidamente se convierten en nuestra mejor inspiración.

En esta ocasión, la madrileña ha compartido un sencillo outfit para hacer frente a los días donde las lluvias son las protagonistas protagonizado por prenda, algunas de ellas rebajadas, que podemos encontrar en nuestras firmas favoritas: Zara, Mango, Pull & Bear...

Instagram @meryturiel

En concreto, Mery ha elegido sencillos pantalones vaqueros ajustados en color negro de Pull & Bear, según ella misma llevan varias temporadas en su armario, camiseta con estampado a rayas en negro y blanco firmada por Zara y abrigo de lana cruzado en delicado tono marrón de Mango. Una combinación clásica que concluye con el calzado indispensable para los días de lluvia, botas altas de agua en color rojo de la firma Hunter.

A excepción de los jeans, todas las piezas elegidas por Mery pueden ser tuyas y por menos de lo que imaginas. ¿A qué esperas para seguir sus pasos y crear el look de lluvia perfecto?

Abrigo lana cruzado de Mango (49,99 euros)

Mango

Camiseta manga larga bolsillo de Zara (9,95 euros)

Zara

Botas altas agua original de Hunter (130 euros)