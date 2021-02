Vas a olvidarte de todo cuando veas la chaqueta de volantes (más romántica) que nos ha descubierto Mery Turiel para llevar con vaqueros

No tenemos dudas. A Mery Turiel le está sentando fenomenal Barcelona estos días, y no solo por el tiempazo primaveral que estamos teniendo, si no también por los lookazos que se está marcado y lo guapa que está. Porque sí, como reflexionaba anoche la influencer en su cuenta de Instagram, ya es hora de que las mujeres nos digamos más cosas bonitas entre nosotras. ¡Viva las mujeres empoderadas que se apoyan y van de la mano! Y Mery es un claro ejemplo de ello con todas sus amigas y por eso es una de nuestras favoritas del universo Instagram.

Sí, tranquilas, ya me centro en lo importante. Nada más y nada menos que esa maravillosa chaqueta con volante con la que Mery Turiel ha levantado más pasiones en Instagram que el Duque de ‘Los Bridgerton’. ¿Quieres saber de dónde es? Aquí la tienes.

Rebeca anís crudo (29,90€)

Chaqueta volantes.