Nuria Roca sabe que la camisa vaquera (tendencia máxima) no puede faltar en el armario de las que más saben de moda en los próximos meses

¿Preparadas para ver la camisa blanca de Nuria Roca esta noche en ‘El Hormiguero’? Mientras nos conformamos con este look que nos ha dejado en su cuenta de Instagram. Y es que como buena amante de la moda, Nuria Roca sabe que una camisa vaquera no puede faltar en su armario, y mucho más en los próximos meses que los looks total denim vuelven con más fuerza. Porque una camisa vaquera es mucho más que una simple camisa: es versátil y todoterreno, es atemporal pero también tendencia. ¡Y esta primavera no puede faltar en tu armario!

Nuria Roca con camisa vaquera en su cuenta de Instagram.

La camisa vaquera que Jean Seberg se convirtió en la prenda más versátil de cualquier fondo de armario (después de la camisa blanca) y está primavera vuelve aún con más fuerza para ser protagonistas de tus estilismos con todas las prendas vaqueras.

¿No tienes una camisa vaquera en tu armario? Aquí te dejamos algunas opciones para copiar a Nuria Roca:

SOBRECAMISA DENIM OVERSIZE (25,95€)

Camisa vaquera.

SOBRECAMISA DENIM BOLSILLOS (29,99€)