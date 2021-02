Las joyas más bonitas (y españolas) para regalar este San Valentín ¡y siempre!

Este pasado 2020 nos ha enseñado que estar con los nuestros es un auténtico regalo, de esos que no se pueden comprar. Que los gestos sencillos como un abrazo, una mirada o un beso son más necesarios de lo que creíamos. Y con el día de San Valentín a la vuelta de la esquina es la excusa perfecta para demostrar este cariño hacia quien queremos.

Aunque la icónica frase de Marilyn Monroe de ‘los diamantes son el mejor amigo de una chica’, es un hecho que las cosas materiales nunca superarán a los pequeños gestos de amor, aunque sean cientos y cientos de esmeraldas, perlas y amatistas. Pero nunca vine mal dar una sorpresa en forma de joya a tu pareja, madre, hermana, abuela o amiga ¿verdad?

Marilyn Monroe, en 1958

Como bien nos comenta Elena Azulay, la fundadora de la marca The-Glab: ‘en estos momentos de Covid, las joyas nos aportan un brillo especial, optimismo y mucho color... Cuando llevas una, aumenta directamente nuestra autoestima, aunque también nos encontremos preocupados y pendientes de nuestra salud y la de nuestros seres queridos’.

Descubre las opciones que te proponemos para regalar este San Valentín (y siempre que quieras). Te prometemos que ¡caerás rendida a sus encantos!

UNO DE 50

Anillo 'on my own' de Uno de 50.

Este maravilloso anillo conocido como On my own es de la firma española que nació en los años noventa, Uno de 50 y pertenece a la colección Renaissance. La perfección de la geometría está representada en el cristal gris del anillo y está hecho de metal bañado en oro.

DIME QUE ME QUIERES

Gargantilla Klimt de Dime que me quieres.

La gargantilla Klimt chapada en oro de 18KT y tres micras de la marca Dime que me quieres es perfecta para los amantes del art nouveau. Tiene una cadena de pequeñas bolitas con motivos esmaltados de multitud de colores.

VELATTI

Pendientes Third Cuarzo de Velatti.

Los pendientes Third Cuarzo de Velatti combinan el cuarzo fumé con citrino y aventurina, formando un trío de colores para todos tus looks. Están diseñados y fabricados a mano 100% en España con baño de oro de 18 kilates.

THE GLAB JEWELS

Anillo Betty de la firma The Glab.

Este impresionante anillo compuesto de circonitas rojas y conocido como Betty es de la joven firma valenciana The Glab Jewels. Un diseño muy especial y llamativo con un único color pero brillando como siempre.

ELEONOR DE CASANOVAS

Collar Lucky Pearls de Eleanor de Casanovas.

El precioso collar Lucky Pearls de la firma Eleonor de Casanovas está hecho a mano con perla natural de agua dulce en forma cuadrada que combina con charms de la suerte (el Ojo y la Virgen de Guadalupe). La cadena está bañada en oro 18/24K y se puede cerrar en cualquier eslabón para llevarlo a diferentes medidas.

P D PAOLA

Pendientes Lily de PD Paola.

Una corona de pétalos sueltos hacen de los pendientes Lily de PD Paola un diseño natural y llamativo. Está cuidadosamente pulido y elaborado en plata de ley 925 bañada en oro de 18k, y pertenece a la colección dedicada a la resistencia y delicadeza de la flora. Como un elogio a la renovación, Blossom es la promesa de un nuevo y fresco comienzo, igual que este 2021.

SPECCIALE

Anillo Marcela de Specciale.

Conocido en su página web como Marcela, este anillo de la firma Specciale es de plata y está bañado en oro de 3 micras. Además está protagonizado por la piedra amatista y su diseño recuerda a modelos antiguos y especiales, como bien indica el nombre de la marca.

APODEMIA

Collar Intheos de Apodemia.

Es la pieza con el significado más especial del año, Intheos, un colgante de edición limitada que ha diseñado la firma Apodemia y cuya misión es ayudar a que la investigación llegue lo antes posible a los pacientes enfermos de cáncer de la mano de la Fundación Intheos.

ALEYOLÉ

Pendientes Zahara Gold de Aleyolé.

Los pendientes Zahara Gold de la joven marca española ALEYOLÉ está creados con Plata de Ley 925 y bañados en oro de 18k, como todos sus modelos. La piedra que reina este diseño colgante en forma de estrella es una circonita de color rubí.

VIDAL & VIDAL

Collar lunas de Vidal & Vidal.

El collar de la colección Trendy creado con pequeñas lunas alrededor de la cadena, está creado en los talles españoles, chapado en oro 18 Kts y es de la famosa firma de joyería Vidal & Vidal.