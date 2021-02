Nuria Roca deja a un lado las camisas para enamorarnos con esta blazer blanca de Zara que llevaría la mismísima Coco Chanel en ‘El Hormiguero’

Aunque ya no presente ‘El Hormiguero’ para nosotras siempre seguirá siendo una jefaza máxima. Y ahora que ya no es presentadora, Nuria Roca ha dejado a un lado las camisas, pero no el blanco tan en tendencia esta temporada. Y nos ha enamorado con esta blazer de tweed de nueva colección de Zara que llevaría la mismísima Coco Chanel si fuera colaboradora de ‘El Hormiguero’ o incluso una novia que se quiera casar con blazer. ¿No os parece preciosa?

BLAZER LARGA ESTRUCTURA (79,95€)

Blazer larga estructura.

