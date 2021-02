Zara no deja de sorprendernos: Ahora también quiere vestir a tu perro con estilazo y siguiendo las últimas tendencias

De los creadores de los carritos de la compra de Zara, ahora llega una nueva colección para vestir a tu perro con las últimas tendencias. Sí, has leído bien. Y es que Zara no deja de sorprendernos en los últimos meses. ¿Culpa de la pandemia y el confinamiento? Pues no lo sabemos, pero ya os digo que me encantaría estar en las reuniones de los creativos y diseñadores de la marca de Inditex. Esas lluvias de ideas deben ser un festival de los buenos.

Por si tienes perro en casa y te interesa esta nueva colección, aquí te traemos alguna de las opciones con las que Zara nos ha sorprendido este jueves:

CHUBASQUERO PET COLLECTION (19,95€)

Chubasquero.

CHAQUETA ACOLCHADA PET COLLECTION (25,95)

Chaqueta acolchada.

MANTA CUADROS PET COLLECTION (15,95€)

Manta.

CAMA MEDIANA PET COLLECTION (29,95€)