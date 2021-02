Tamara Falcó dice que esta primavera el traje se lleva con chaleco al más puro estilo pijo de Serena Van Der Woodsen en ‘Gossip Girl’

Tamara Falcó ya no es que se sume a las tendencias, es que las avanza. Y esta vez lo ha hecho con este traje ‘made in spain’ que en lugar de llevarlo con una blazer lo ha llevado con un chaleco. ¿A quién os recuerda? Sí, ha Serena Van der Woodsen en ‘Gossip Girl’. Por eso Montse Nieto, la estilista que viste a la marquesa en sus apariciones en ‘El Hormiguero’ de Antena 3, ha querido mostrarnos como se van a llevar los trajes en los próximos. De Serena a Tamara, de pija de New York a pija de Madrid.

Y esta vez Tamara Falcó ha seguido apostando por el ‘made in spain’ con un traje de Isabel Zapardiez, la marca nupcial y de invitada.