Tamara Falcó sabe que este look básico lo amaran las chicas (más) clásicas y pijas de Madrid para ir a hacer al compra

Con estilo se nace y normalmente no se hace. Y Tamara Falcó tiene buena maestra a la que salir. Y por eso no nos extraña que muestro su estilazo hasta para ir a hacer la compra con su novio este sábado. Un lookazo de básicos pero en máxima tendencia que amarán las chicas más clásica y pijas de Madrid. Y es que la hija de Isabel Preysler siempre acierta con su estilo lo estamos comprobando sobre todo en los últimos tiempos, ya sea para salir en la televisión, en su cuenta de Instagram o a la calle y la clave de su éxito está en que sabe cómo combinar básicos que nosotras también tenemos en el armario con prendas de tendencia y alguna que otra pieza más exclusiva que eleva el look.

Tamara Falcó y su novio Íñigo Onieva en Madrid.

La marquesa de Griñón atraviesa una bonita etapa sentimental marcada por su relación con Iñigo Onieva, con el que hoy celebrará su primer San Valentín juntos. Con un look cómodo compuesto por vaqueros, maxi abrigo y zapatillas deportivas, la colaboradora de El Hormiguero y miembro del jurado de El Desafío ha salido a hacer unas compras por las inmediaciones del ático que tiene en el barrio de Justicia de la capital en compañía de Iñigo.

Prendas clave en el look de Tamara Falcó: unos vaqueros rectos, una camiseta blanca, unas zapatillas deportivas y un abrigo azul marino. Aunque parezcan detalles nimios, lo cierto es que el toque del cinturón en marrón y dorado y las zapatillas deportivas Golden Goose son el toque más pijo del estilismo de Tamara.