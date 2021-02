Cristina Pedroche sabe que este mono corto de punto de Zara es el ‘CHOLLAZO’ de las rebajas por solo 7 euros

Como diría Camilo: “Y ahora quieres que me ponga ropa cara; Balenciaga, Gucci, Prada pero de eso no tengo nada...”. Sí, ya veis que hemos comenzado el viernes a ritmo de bachata y esta canción de Camilo nos ha transportado al último de look de Cristina Pedroche. Y es que la presentadora ha combinado como nadie el mono de punto de rebajas que solo cuesta 7 euros con las caras ‘combat boots’ de Prada.

Y es que Cristina Pedroche sabe como combinar como nadie prendas caras con ‘low cost’, y este último look es un ejemplo claro de ello. Cristina ha combinado este mono corto de punto de Zara con escote pico y manga larga, cintura elástica y cierre frontal con botones con medias y las botas militares más copiadas de Prada. ¿Qué te parece el look? O lo amas o lo odias.

MONO CORTO PUNTO (7,99€)

Mono corto punto.

Mono corto punto.