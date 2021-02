Tamara Falcó sabe que esta blazer de rayas ‘made in spain’ y los pantalones de cuero de Zara te hacen el look para cualquier ocasión

La nueva marquesa de Griñón es todo un icono de estilo. Cada una de sus apariciones se analizan con lupa y no es para menos. Es sin duda digna sucesora de su madre, Isabel Preysler. Ya no hay dudas, Tamara Falcó se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en nuestro país. Look que saca, look que nos deja con la boca abierta. Y aunque ayer dijera en ‘El Hormiguero’ que no sabe ni le gusta posar ante las cámara, la verdad es que Tamara cada día está más guapa. Los ‘juernes’ ahora son para ver los lookazos de Tamara Falcó en la televisión, aunque esta semana la tertulia se ha adelantado al miércoles. Y es que nosotras no nos perdemos ninguna aparición de Tamara en ‘El hormiguero’ de Antena 3.

Anoche la marquesa optó por uno de sus uniformes favoritos para salir en la televisión: blazer, top lencero y pantalón de cuero. Y cómo no siempre apoyando al ‘made in spain’ como le gusta a su estilista, Marta Nieto.

La blazer que lució Tamara es esta. El tejido es una raya exclusiva la firma Amateur, fabricada en España. Y así lo describen en la web de la marca: “Magda, José, Belén y Gustavo han formado parte de la elaboración de esta prenda. Al llevarte la blazer Eve a casa, te estás llevando muchas horas de trabajo, cariño y dedicación. #STAYAMATEUR. Una blazer en rayas azul marino y negras en tejido de acabado satinado. Cierre con cruce doble y botones de terciopelo negro. Forro negro. Silueta recta y ligeramente oversize.

Blazer rayas azul marino y negra Eve (225€)