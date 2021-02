María Pombo dice que estos leggings deportivos (que han enamorado a Amelia Bono y Tamara Falcó) son el nuevo uniforme pijo para pasear por Madrid

¿Aún no te has apuntado a la tendencia de los leggings? Pues no entendemos a que estás esperando. Son cómodos para estar teletrabajando en casa, perfectos para hacer deporte y a la vez son la prenda más en tendencia para salir a dar un paseo o tomar algo. Palabra de María Pombo. Y si lo dice ella, ya no hay dudas. Cómo buena ‘insider’ de moda que es en nuestro país, no podía llevar otro conjunto. Y es que es de la marca Born Living Yoga, la que más triunfa entre las influencers de nuestro país. María Pombo se ha marcado un lookazo que amarán las chicas más clásicas y pijas de Madrid pero que a la vez quieres estar a la última.

Born Living Yoga es el proyecto personal o, en este caso, familiar de Arianne Puig y Álvaro Roca, madre e hijo que, en septiembre de 2017, decidieron traducir su experiencia en el sector textil, su estilo de vida activo y su visión del mundo digital en un proyecto de marca que, tres años después de su fundación, logró facturar casi cuatro millones de euros. Sí, la misma con la que Coco Constans hizo una colección que fue todo un éxito. Sí, los mismos ante los que han caído rendidas Amelia Bono y Tamara Falcó.

Legging Dharma Chia (39,90€)

