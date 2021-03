Si estas buscando el mini vestido de ‘efecto tipazo’ es este que nos ha descubierto Marta Hazas en ‘El Hormiguero’

Vestidos de otoño hay muchos, pero no todos tienen ese ‘efecto tipazo’ que tanto buscamos y que remarca las curvas femeninas y a la vez realza todas aquellas partes que más nos gustan. Y es que cuando veas el que ha estrenado Marta Hazas en ‘El Hormiguero’ lo vas a querer lucir esta misma noche de jueves aunque sea para tomarte unos vinitos en casa.

La culpable de este flechazo, como no, es la estilista Montse Nieto que se encarga de todos los looks de Tamara Falcó que nos enamoran en ‘El Hormiguero’ y en ‘El Desafío’ y que nos ha robado el corazón. Además, siempre apostando por marcas ‘made in spain’ y haciéndonos grandes descubrimientos.

KATE DRESS BLUE (119.95€)

