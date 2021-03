Las mujeres de más de 45 años deberían decirle SÍ al mono vaquero de Mango de Vicky Martín Berrocal porque sienta de maravilla

Ya sabéis eso de, con estilazo se nace y no se hace. Y Vicky Martín Berrocal es un claro ejemplo de ello. Elegancia, estilo, inteligencia y belleza. Porque sí, eso es lo que tendríamos que hacer entre las mujeres todos los días, no solo en 8M. Empoderarnos entre nosotras y decirnos todo lo bueno que tenemos, que es mucho. Piropearnos y halagarnos, y no criticarnos y ponernos zancadillas. Y ya sabéis, que en Lifestyle, este es un discurso que mantenemos todo el año. Pero hoy, queríamos volverlo a recordar. Y que mejor ejemplo de ello que Vicky Martín Berrocal. ¡Olé tú, Vicky!

Y esta vez Vicky Martín Berrocal ha mostrado todo su estilazo bajo la lluvia de Sevilla (que es una maravilla) con este mono vaquero con cinturón de Mango que hace tipazo. Y lo que más nos gusta es que lo ha combinado con una botas negras, metiendo el pantalón por dentro. ¡Lookazo!

Mono denim cinturón (49,99€)

Mono vaquero.