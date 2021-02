La cazadora vaquera es cosa del pasado: estas son las chaquetas que triunfan en Instagram (y que ya puedes encontrar en Zara y Mango)

El mes de marzo se acerca y nuestro armario de primavera comienza a coger forma. Además de alegres jerséis o diseños de punto, camisas románticas o nuevas siluetas denim, son las chaquetas de entretiempo las que despuntan en él. El abrigo es cosa del pasado, las altas temperaturas de estos días así nos lo permiten, pero también la clásica cazadora vaquera, que esta temporada, con permiso de opciones llamativas y originales, será una opción poco recurrente. Entonces, ¿qué chaquetas triunfarán esta primavera?

Zara y Mango parecen tenerlo claro, sus novedades para esta inminente época de sol no dejan lugar a dudas, y las expertas en moda hace días que lo reafirman a través de sus perfiles de Instagram. Aquí va una selección de cinco modelos que darán mucho que hablar en entretiempo. No digas que no te lo avisamos...

Chaqueta acolchada

Una de las opciones estrella de esta temporada de entretiempo, posiblemente la más repetida en nuestro feed de Instagram.

Chaqueta acolchada de Zara (39,95 euros)

Zara

Americana estampada en tonos pastel

La americana es una de las prendas básicas en cualquier armario, sea invierno o primavera. Y este 2021, todo hace indicar que serán aquellas en delicados tonos rosas, amarillos, verdes o lilas las que copen las calles. ¿Estás lista para ello?

Americana estructurada cuadros de Mango (49,99 euros)

Mango

Chaqueta efecto piel

Este tejido volverá a ser protagonista del street style, aunque esta vez los tonos oscuros dan paso a opciones más alegres y brillantes.

Chaqueta efecto piel abullonada de Mango (49,99 euros)

Mango

Sobrecamisa cropped de cuadros

Las sobrecamisas seguirán siendo apuestas seguras en la primavera, aunque esta vez serán las tonalidades más llamativas las que acaparen la atención y su largura por encima de la cintura.

Sobrecamisa cropped cuadros de Zara (15,99 euros)

Zara

Chaqueta con cinturón

Si buscas estilizar la figura con tu próxima adquisición, no lo dudes, este tipo de prenda debe estar en tu armario. No solo es tendencia, también realmente favorecedora.

Sobrecamisa cinturón de Zara (19,99 euros)