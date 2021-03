Grace Villarreal se acaba de convertir en la JEFAZA MÁXIMA de los vaqueros y nos ha descubierto estos de Zara que sientan igual de bien que unos Levi’s

Emoción máxima. Sí, y es que el martes no ha podido empezar de mejor manera. Ha salido el sol y Grace Villarreal nos acaba de descubrir estos vaqueros de Zara que sientan igual de bien que unos Levi’s y lo mejor es que cuestan menos de 30 euros. ¡Una maravilla! Y es que como dice Grace, si quieres probar como sientan unos Levi’s, esta versión de Zara es su copia más exacta y no pueden hacer mejor tipazo. Avisamos, no te los vas a querer quitar ni en verano.

Se trata de estos vaqueros de nueva colección de Zara de tiro alto y pernera recta con cinco bolsillos. Efecto lavado y cierre frontal con botones metálicos. La mala noticia es que el ‘efecto Villarreal’ los ha agotado en web. Pero, ¡bueno noticia! Aún están disponibles en tiendas físicas de Zara, solo tienes que ir al botón ‘disponibilidad en tienda’, poner tu talla y ciudad... ¡Y magia!

JEANS HI RISE STRAIGHT FULL LENGTH (29,95€)

Vaqueros Zara estilo Levi's.

