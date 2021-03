Carrie Bradshaw sentiría un flechazo de amor profundo con esta crema ‘efecto Photoshop’ para lucir piernas bronceadas y perfectas todo el año

Nosotras ya lo hemos sentido. Y no os mentimos si os decimos que ya nos estamos comprando esta crema mientras escribimos el artículo. Y no es para menos. El sábado llega la primavera y nosotras ya estamos deseando lucir piernas perfectas aunque no tengamos tiempo de tomar el sol. Y como dijo el gurú del bronceado en Hollywood, Jimmy Coco: “Un buen bronceado saca tu mejor versión lleves lo que lleves. Y puede hacer que parezcas hasta cuatro kilos más delgada”. Y Carrie Bradshaw seguro que estaría de acuerdo con nosotras.

El año pasado nos robaron la primavera, pero este año nada va a impedir que nos echemos a las calles a lucir piernas y las últimas tendencias. Pero llega el temido momento de enfrentarnos a nuestra piel blanca, pero que no cunda el pánico, te traemos el truco beauty perfecto para que tus piernas estén perfectas todos los días del año (y sin salir de casa). Que ya sabes, como dice La Vecina Rubia, ‘compartir es de guapas’. Y esta vez se trata de E’lifexir Dermo y su nuevo gel de maquillaje con efecto ‘Photoshop instantáneo’, que hará que tus piernas tengan un tono dorado veraniego al momento.

Color Dren ayuda a eliminar líquidos, drenar y estilizar tus piernas. Está testado dermatológicamente, es apto para todo tipo de pieles y también para embarazadas. Pero sin duda lo mejor es su rápido secado y, ¿preparada? NO MANCHA LA ROPA. Flechazo profundo, lo sabemos. Su fórmula lo convierte en un producto de triple acción:

1. Maquilla. Los pigmentos instant nude unifican el tono, atenúan imperfecciones y dan un color dorado y luminoso al instante.

2. Drena y estiliza. Varitonic, Ficaria ranunculoide, Uva BIO, Árnica y Ciprés, contienen flavonoides que mejoran la microcirculación reduciendo líquidos y rojeces, estilizando las piernas. Aportan una sensación de descanso y relajación potenciada por la acción refrescante instantánea del gel.

3. Prepara tu bronceado. Melanobronze, Acetyl Tyrosine + Vitex Agnus Castus, estimulan la producción de melanina natural consiguiendo una recarga diaria que potenciará tu bronceado antes del verano. Además, ayuda a proteger tu piel del temido fotoenvejecimiento.

¿CÓMO USARLA?

Su uso es muy sencillo, debes aplicarlo como una base de maquillaje, solo que en las piernas. Masajea suavemente de tobillos a muslos, y podrás ver como un sutil tono dorado con acabado natural satinado aparece como por arte de magia. Recuerda lavar las manos al terminar de aplicarlo. ¿Preparada para lucir una piernas de infarto? Cuesta 19,35€.