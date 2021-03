Sara Carbonero vuelve a lanzar un mensaje muy potente (tras su separación de Iker Casillas) a través de su camiseta

Y no nos puede gustar más. Y es que nosotras, como Sara Carbonero, somos muy fans de las camisetas con mensaje. ¿Quién no se acuerda de aquella mítica camiseta de Dolores Promesas que agotó Sara en sus inicios? Aquel ‘puedo prometer y prometo que no habrá más dolores en mi vida’. Una camiseta que la periodista llevó en 2011 y se convirtió en viral aún cuando no existía Instagram y que confesamos, nosotras también se la copiamos a Sara Carbonero. Y que bien nos iría una reedición de Dolores Promesas en estos momentos de pandemia.

Porque Sara Carbonero no habla con la prensa pero si es experta en hablar a través de la moda. Si el otro día optó por la camiseta de nueva colección de Dolores Promesas con un mensaje también muy claro: ‘dónde quieras estar’, hoy opta por una camiseta de su marca con un ‘Be a nice human’.

Sara Carbonero en Madrid.

Días antes de confirmar su separación, Sara Carbonero apareció en Instagram con otro lema: “Libre de etiquetas”. La camiseta en cuestión también se lanzó con motivo del Día Internacional de la Mujer y el objetivo de la marca (Etam) era “celebrar la diversidad y la expresión individual por encima de todo”. Cuando luchaba contra el cáncer viralizó la camiseta ‘Girls can do anything’ y cuando cubría el Mundial de Sudáfrica, donde fue muy criticada, apareció con un cuaderno en el que podía leerse ‘cállate la boca’.

CAMISETA HUMAN (19,99€)