Tu próxima compra será un top con escote en la espalda: lo dicen Zara y  Mango (y lo reafirman las expertas en moda)

Es realmente sexy, es tendencia en la red y además capaz de dar un giro a cualquier propuesta. Por supuesto, hablamos de los tops con escote en la espalda. Si eres una auténtica fashionista que además no tiene miedo a arriesgar con originales modas que despuntan cada temporada (como por ejemplo dejar de lado las supersticiones y sumar el armarillo a tus looks o seguir los pasos de Rocío Osorno con los jeans cut out), no vas a poder dejar pasar esta nueva tendencia viral. De entre todos los escotes que triunfan en 2021, este es, sin duda alguna, el más explosivo y a la vez el más exitoso entre expertas en moda.

Perfecto para llevar con pantalones vaqueros y aportar un toque rompedor o con opciones más sobrias con el objetivo de equilibrar el resultado final. Este tipo de tops, en sus múltiples versiones -abertura de toda la espalda, con tiras cruzadas, únicamente en la zona superior o inferior, etc- se han convertido en un comodín para multitud de mujeres a la hora de crear perfectos looks de entretiempo, y eso que la primavera todavía no ha llegado... ¿Cómo de especial serán estos diseños en looks más explosivos y alegres? Nos emocionados de pensarlo...

Como podríamos esperar, este tipo de prendas copan las nuevas colecciones de nuestras firmas de cabecera, Zara y Mango. Las grandes cadenas low cost no han tardado en tomar nota de su éxito e incorporar diversos modelos, todos ellos realmente sexys, para que ir a la última esté al alcance de todos los bolsillos. ¡Bravo!

Aquí una pequeña selección que te harán amar (más todavía) este tipo de tops con escote en la espalda.

Cuerpo satinado de Zara (19,95 euros)

Top espalda cruzada de Mango (19,99 euros)

Top punto abertura espalda de Zara (15,95 euros)

Cuerpo abertura espalda de Zara (29,95 euros)

Top espalda cruzada de Mango (12,99 euros)