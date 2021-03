No busques más, la cazadora acolchada que te haría tu abuela es esta de Pull&Bear que Andrea Rueda lleva con sus vaqueros de toda la vida

No hay nada como empezar el lunes con un flechazo de amor profundo. Tranquilas, que no estoy hablando de ningún chico guapo, ojalá. Si no de esta cazadora estampada acolchada de nueva colección de Pull&Bear que nos ha descubierto Andrea Rueda. Sí, cuando acabe de escribir este artículo me voy corriendo a hacer cola a la tienda, porque en web está arransando en estos momentos y es top en ventas. Y oh (mala noticia), ya no queda en XS que es mi talla. Pero no hay problema, me voy a hacer cola al Pull&Bear más cercano que seguro que estarán hablando de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Y no me digas que no lo viste, porque arrasó en audiencias. Así, que tema de conversación no me va a faltar. Y seguro que Andrea Rueda, que es de las nuestras, tampoco se lo perdió. Y es que las colas de las tiendas, son las nuevas colas de los baños en las discotecas. Que ya sabéis que con esto de los aforos, entrar en una tienda de Inditex en los últimos meses es como hacer cola para un concierto de OT1. Sí, me acabo de sentir mayor.

Pero bueno, volvamos a lo que nos ocupa que me voy por los cerros de Úbeda. La cazadora estampada acolchada más bonita de la temporada que nos ha descubierto Andrea Rueda. ¡Gracias, amiga!

¿Puede ser más bonita y quedar mejor con tus vaqueros de toda la vida? Ya os lo digo yo, no.

Cazadora estampada acolchada (29,99 €)

