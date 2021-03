Moda, FEMINISMO y amistad en ‘The Bold Type’, la última serie que ha enamorado a Mery Turiel y que deberías ver este 8M

Moda, feminismo y amistad. Tres palabras que parece que no pueden ir unidas y más después del asqueroso y machista vídeo viral de los Premios Goya que aún hace que nos llevemos las manos a la cabeza en este 8M. Pero sí, esas palabras pueden ir unidas y en la nueva serie que ha llegado a Netflix nos lo demuestran. ‘The Bold Type’, mucho más que moda, mucho más que amistad, empoderamiento femenino entre mujeres que se quieren, se ayudan a progresas y se respetan. Por eso no nos extraña que haya enamorado a la influencer Mery Turiel, que siempre nos da buen ejemplo de ello en su cuenta de Instagram y con su amistad con otra influencer como Andrea Rueda. Y ya sabéis que nosotras no podemos ser más fan de esta amistad y apoyo entre mujeres, que desgraciadamente es tan difícil de ver y más en un mundo lleno de egos, envidias, likes y seguidores. ¡Bravo por ellas!

¿De qué trata ‘The Bold Type’? Unas chicas que trabajan en una revista de moda, estilismos impolutos, inspiración y lo más imporante muestra con acierto algunas de las dinámicas y conflictos internos que afrontan en la actualidad muchas publicaciones femeninas.

La serie, que está inspirada en la ex editora jefa de Cosmopolitan y productora ejecutiva del show Joanna Coles, comenzó a emitirse en Estados Unidos en julio de 2017. La trama transcurre en torno a la cabecera Scarlet, la revista en la que trabajan las tres amigas y protagonistas: Jane (Katie Stevens), Kat (Aisha Dee), y Sutton (Meghann Fahy). Cada una de ellas tiene un rol distinto. Una es redactora, otra directora de redes sociales y la tercera empieza siendo asistente de producción y luego sigue siendo asistente de moda.

No os contamos más, pero os va a a enganchar. Moda, amistad, feminismo y empoderamiento femenino. ¡Nosotras ya vamos por la cuarta temporada!