Si como María Pombo no conseguiste hacerte tus vaqueros ‘tie-dye’ durante el confinamiento, ahora Pull&Bear hará que los luzcas esta primavera

Si fuiste de las que durante el confinamiento casi se intoxica con lejía, destiñe toda la casa, pero no conseguiste hacerte los vaqueros ‘tie-dye’ que tan en tendencia se pudieron. Como diría Lucía Be, calma nena, que no estás sola. Sí, a mi también me pasó pero por suerte (o por desgracia) no soy la única. ¿Os acordáis como María Pombo se cargó su alfombra en un directo con María Fernández-Rubíes? Sí, y ella tampoco consiguió sus vaqueros ‘tie-dye’, pero ahora los ha conseguido. ¿Cómo? Muy fácil, déjate de tutoriales y experimentos que Amancio nos ha escuchado a todas y los ha puesto a la venta en Pull&Bear. Sí, ahora es nuestro momento.

María Pombo con vaqueros de Pull&Bear.

La propuesta de Pull&Bear gira entorno a lavados veraniegos en tonos claros, con looks auténticos con aires vintage con vaqueros con desteñidos y estampado tie-dye. También podemos comprar modelos con detalles en patchwork para hacer menos clásicos nuestros estilismos con vaqueros.

¿Os habéis enamorado como nosotras? Pues aquí los tenéis. Por fin las menos manitas también vamos a poder tener nuestros vaqueros ‘tie-dye’ sin poner en peligro a todo el vecindario.

Jeans color block rectos (29,99 €)