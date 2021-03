Dice Zara que el estampado de rayas será el rey de la primavera: 10 prendas que acaban de aterrizar en su web y así lo demuestran

Llegan los meses de sol y con ellos el (infalible) estampado a rayas. No es descabellado hablar de él como un clásico entre los clásicos, un duro rival para flores o lunares que cada primavera reaparece en escena para convertirse en el protagonista de nuestros looks. De ahí que las nuevas propuestas de Zara estén repletas de rayas, en todas sus versiones y estilos.

No hay insider que no haya brillado con una prenda con este clásico estampado como protagonista, y no hablamos únicamente de jerséis marineros, una estrella cada temporada de sol, sino de vestidos, faldas, tops, camisas e incluso complementos que giran en torno a él. ¡Las rayas están por todas partes!

Este print con aires marineros cuenta con mil variedades: desde rayas horizontales a verticales, opciones más o menos gruesas, asimétricas, en los tonos más clásicos (azul y blanco) o incluso en combinaciones inimaginables. Es favorecedor, versátil y apto para cualquier ocasión, es difícil no acertar sumando el estampado a rayas a tus propuestas de oficina, de actos más formales e incluso de grandes ocasiones. ¿Todavía no lo tienes en tu armario?

Aquí dejamos una pequeña selección de prendas que acaban de aterrizar en la web de Zara para que vuelvas a amar este estampado y no tengas miedo a sumarlos a tus looks. Piensa en la infinidad de propuestas que podrás crear con las rayas como protagonistas. Y todas igual de acertadas.

Mono corto rayas (19,95 euros)

Blazer cruzada oversize (39,95 euros)

Vestido midi rayas (29,95 euros)

Polo oversize rayas (29,95 euros)

Chaleco punto rayas (22,95 euros)

Camisa oversize con lino (29,95 euros)

Falda larga rayas (25,95 euros)

Top cropped punto (9,95 euros)

Bermuda rústica rayas (25,95 euros)

Vestido midi rayas (29,95 euros)