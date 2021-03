Trucos infalibles de estilista para vestir bien esta primavera y olvidarte de cualquier problema

Dar con los looks adecuados durante la transición hacía los meses de sol no es fácil, ni mucho menos. La primavera es una estación tan adorada como odiada en términos estilísticos. Dejamos atrás los abrigos, las chaquetas y jerséis más propios del invierno para dar la bienvenida a otras opciones más ligeras y llamativas, pero a su vez tampoco podemos olvidar que quizás, a última hora del día, las bajas temperaturas vuelvan a ser protagonistas (al menos de cierto modo), lo que puede complicarnos la vida según nuestra elección. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estilismo debo elegir?

Raquel Trejo Garrido (@raqueltrejostylist), una de las grandes estilistas de moda de nuestro país, nos da algunos tips para acabar con los grandes quebraderos de cabeza a los que tenemos que enfrentarnos cada mañana. Toma nota y disfruta de la primavera, y de la moda.

Una americana en tonos neutros en tu armario “es uno de los mejores tips” para los looks de entretiempo. “Mi recomendación es que sea una blazer en beige, negro, blanco o gris. Así podrás añadirla a infinidad de looks y colores, desde un look básico con jeans hasta un vestido lencero. Mi favorita es la americana color beige en versión oversized, ¡queda genial con todo!”, señala la estilista.

Street style London Fashion Week/PINTEREST

El poder del t rench. “Otro imprescindible es un trench beige de Burberry (o tipo Burberry)”, apunta Raquel. “Siempre serán tendencia y siempre quedarán bien con casi cualquier cosa. Además, si optas por uno impermeable, te servirá para los días de lluvia del mes de abril”, añade.

Caroline Daur en MFW/PINTEREST

El toque de color. “Para alegrar un poco los looks de invierno, pues ya estamos casi entrando en primavera, podemos añadir a nuestros looks diarios una blusa estampada o de colores vivos, o bien un bolso en un color intenso”, manifiesta.

Xenia Adonts con blusa en color rosa/PINTEREST

Di sí a la chaqueta tweed . “Esta temporada se llevan también mucho las chaquetas de tweed, para combinar con tus pantalones y vaqueros, o especialmente para crear un total look (sobre un mono de tweed o una falda de tweed a juego, en el mismo tono o tejido). Es una opción perfecta para ir arreglada en los días de entretiempo”, recalca Trejo.

Street style PFW/PINTEREST

La combinación indispensable. “Un look que a mí personalmente me encanta pero que solo es posible en entretiempo, es la combinación de jersey + pantalón de talle alto + sandalias. Un look chic para una comida o cena en la que quieras ir un poco más arreglada, “explica Raquel. “Mi recomendación es crearlo en tonos como blanco, beige, azul marino o marrones (por ejemplo, jersey de rayas marineras + pantalones blancos + sandalias blancas o metalizadas). A esto le puedes añadir un trench si es necesario”, concluye.