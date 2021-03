Amelia Bono y la combinación que está triunfando esta temporada: sudadera y americana

Llamémoslo habilidad o simplemente estilo, lo que está claro es que Amelia Bono sabe llevar (y muy bien) las últimas tendencias en moda. Lo demostró en el día de ayer al combinar un vestido midi con zapatillas, y el detalle de los calcetines a la vista, uno de los trucos más potentes esta temporada en materia de estilo, y lo ha vuelto a hacer hoy al sucumbir al mix que arrasa en 2021: sudadera con capucha y americana.

En estos últimos meses han sido infinidad de influencers y celebrities las que han caído rendidas a esta combinación comfy tanto para una salida de fin de semana como para un potente look de oficina. La funcionalidad y comodidad que ofrece, por no hablar del atractivo resultado, ha terminado por cautivar a cualquier amante de la moda. Y Amelia Bono no iba a ser menos. En este caso, la popular empresaria ha elegido una sudadera en delicado tono azul y americana larga en azul marino como broche final. ¿El resultado? Un verdadero lookazo.

Por si fuera poco, la it girl española ha decidido terminar el combo con pantalones vaqueros estilo flare, otra de las tendencias al alza este curso, y zapatillas en color gris, un verdadero clásico.

No sabemos con exactitud de donde es cada una de las piezas del look de Amelia, pero hemos dado con diseños muy similares en Zara (bien diríamos que podríamos lograr un estilismo idéntico optando por ellos) para que seguir sus pasos sea realmente sencillo. ¡Toma nota!

Sudadera capucha de Zara (15,95 euros)

Zara

Blazer oversize bolsillos de Zara (59,95 euros)