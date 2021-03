Tamara Falcó se pasa el juego con el vestido ‘made in sain’ (y rebajado) que demuestra la elegancia de una espalda bonita

Os lo repetimos siempre, pero es que no podemos ser más FANS del tándem que forman Tamara Falcó y la estilista de ‘El Hormiguero’, Montse Nieto. Y es que en cada programa nos dejan enganchadas a la televisión y a las redes sociales para descubrir de dónde es el lookazo de Tamara. Sí, porque no digáis looks, decid lookazo. Magia y Moda. Y es que la marquesa de Griñón se ha vuelta a pasar el juego de las tendencias con este precioso vestido ‘made in spain’, que está rebajado, y que demuestra la elegancia de una espalda bonita.

Y de nuevo ha vuelto a apostar por el ‘made in spain’ y la firma Amateur de la que ya lució un traje negro que nos maravilló con esa mezcla clásica y sexy que tan bien sabe lucir ella y un vestido rosa.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'.

Se trata esta vez del vestido negro estampado flores ‘Mia’. Un diseño negro con estampado de flor blanca y violeta con cuello a la caja y corte en cintura. Manga abullonada con elástico en puño. ¿Lo que más nos ha gustado? La espalda abotonada hasta la mitad con botón de nácar. ¡Elegancia Pura y dura!

Vestido negro estampado flores Mia (rebajado a 125€)