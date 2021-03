El uniforme de las chicas más ‘boho’ de Sevilla es este de Amelia Bono con vestido largo de flores y botas blancas cowboy

Si por algo nos encanta la primavera (pese a morir de alergia) es por esto. Poder llevar vestidos boho y de lo más románticos con botas cowboy blancas. Y Amelia Bono nos ha enamorado este Domingo de Ramos estrenando este vestido boho con estampado floral y botas cowboy blancas. Porqué como dice Amelia, “en domingo de Ramos, quien no estrena algo, no tiene manos...”. Un diseño de una tienda multimarca española que no nos puedes gustar y ya sabéis que ahora, más que nunca, tenemos que apoyar la marca España. Si el otro día eran Paula Echevarría y Marta Hazas las que nos robaban el corazón con un vestido de estillo boho, hoy es Amelia Bono. ¡Gracias, chicas!

MAXI VESTIDO ESTAMPADO FLORES (46,95€)