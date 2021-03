Sara Carbonero sabe que nunca es pronto para ENAMORARSE (de verdad) del vestido de la primavera que llevaremos hasta verano con botas cowboy

‘Que siga el baile’. Y nunca mejor dicho. Y como cada martes nosotras no faltamos a nuestra cita con Sara Carbonero en su sección de Radio Marca para escuchar sus entrevistas que son cura y paz para el alma, y como no para ver el lookazo que se marca cada martes y cada jueves. Y hoy, nada más y nada menos, que junto a Cayetana Guillén Cuervo. Pero, amigas, Sara Carbonero es mucha Sara Carbonero y no hay día que no nos conquiste con sus looks. Y hoy no podía ser menos.

La periodista ha hecho que nos enamoremos de esta maravilla de vestido que queremos llevar YA con nuestras botas cowboy, como Sara, y no quitárnoslo hasta verano. Y lo mejor es que está a la venta en la web de su marca, Slow Love.

Sara Carbonero en su sección de Radio Marca.

Se trata del vestido Jaya de la marca Meisie. Un diseño en color hueso con tejido con sutiles líneas y detalles de bordados de colores en hombros y cintura. Además, cuenta con una preciosa manga al codo con vuelo, escote de pico y botonadura frontal hasta el bajo, botones dorado envejecido. Un bonito ribete dorado en escote y una falda con mucho vuelo potenciado por volante en bajo con detalle de greca de encaje empalmando el volante. ¡Qué siga el baile!

VESTIDO JAYA (74,95€)

Vestido Jaya.

