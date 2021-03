Del teletrabajo directa a hacer deporte con el mono retro más tendencia que Amelia Bono ha encontrado en Zara

¿Aún no te has apuntado a la tendencia de los monos de deporte? Pues no entendemos a que estás esperando. Son cómodos para estar teletrabajando en casa, perfectos para hacer deporte y a la vez son la prenda más en tendencia para salir a dar un paseo o tomar algo. Palabra de Amelia Bono. Y si lo dice ella, ya no hay dudas. Cómo buena ‘insider’ de moda que es en nuestro país, no podía llevar otra prenda. Amelia nos ha sorprendido este sábado con este mono retro de nueva colección de Zara.

Stories de Amelia Bono.

Que si la moda comfy es la gran estrella del momento, solo nos faltaba dar un paso más con este mono deportivo con el que te puedes ir al gym, a tomar unas cañas con amigas o de compras.

MONO CORTO VIVOS (12,95€)

Mono corto vivos.