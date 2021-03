Las chicas que AMAN ‘Gossip Girl’ van a querer copiarle este ‘lookazo’ a Violeta Mangriñán con blazer de Zara

¡Todos arriba! Vamos a por el lunes, y no me pongáis la excusa de que estáis de vacaciones de Semana Santa que aquí estamos nosotras currando y madrugando para traeros los mejores lookazos para inspiraros este lunes y que seáis las mejores vestidas de la semana. Y como no, en nuestro top de inspiración siempre entra la televisiva Violeta Mangriñán y su amor por Zara (que también es el nuestro). Y esta vez lo ha hecho con este look que es perfecto para ir a la ‘ofi’ o de cañas con amigas, con una blazer de Zara que llevarían las protagonistas de Gossip Girl y que amarán (del verbo amar) las chicas más pijas de Madrid.

Stories Violeta Mangriñán.

Por no decir, que no nos puede gustar más como lo ha combinado Violeta con esta falda blanca y top de rayas marineras tan en tendencia. ¡De New York a Madrid! ¿Pueden ser más guapas y estilosas, ella y su hermana? Yo digo, NO.

Stories Violeta Mangriñán.

BLAZER ESTRUCTURA BOLSILLOS (69,95€)

Blazer estructura.

Blazer estructura.