No se puede ser MÁS DIVA que Violeta Mangriñán con el sujetador (tipo corsé) más bonito para chicas con mucho pecho

Hoy es Violeta Mangriñán quien nos trae el sujetador perfecto para chicas con mucho pecho. ¿Estás harta que los sujetador no sean cómodos y no tengan la sujeción necesaria? Pues este nuevo modelo de Tezenis te va a enamorar y además es de estilo corsé. ¡Es precioso! Y lo mejor es que lo puedes llevar a modo de sujetador sin que vea o a modo de top debajo de una blazer para una cena con tu pareja o amiga. ¡Triunfarás seguro! Y es que es tan bonito que es una pena que no sea vea.

Se trata de este sujetador bandeau tipo top efecto corsé con relleno, confeccionado con suave tul de puntitos de tendencia, ideal también para usarlo sobre otras prendas. Además, los tirantes se quitan.

Sujetador tipo top little dots (19,99€)

Sujetador.