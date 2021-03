Amiga, deja atrás los DRAMAS y prepárate para ser MISS PESTAÑONES con esta máscara de pestañas ‘made in spain’ que te va a robar el corazón

Ay, amigas, y no estamos exagerando. Esta máscara de pestañas se acaba de convertir en nuestra favorita del mundo mundial. Y es que es una MARAVILLA. Hace días que moríamos de ganas de probar el último lanzamiento beauty de Lucía Be, como buenas fans de sus pintalabios y pintauñas, no podíamos dejar de tener en nuestras manos (y pestañas) este ‘Miss Dramones’. Y ahora que ya llevamos unos días utilizándolo en nuestra rutina beauty, solo os podemos decir que es MAGIA. Vamos, tal es así, que es el típico descubrimiento de belleza que compartes al minuto con tu hermana y amigas, y después de eso con vosotras. Porque ya sabéis que aquí el ‘compartir es de guapas’ de La Vecina Rubia lo llevamos a rajatabla. Y más nosotras que somos la definición perfecta de ‘Miss Dramones’.

La vida está llena de dramas, lo sabemos. Y más en este año de pandemia y desastres varios. La vida no es justa, darlings, pero por eso y para aliviarlos la familia Beauty Be ha crecido. Las facturas, tu ex, eso que no te sale (pero te saldrá), el final de tu serie favorita, acostarse maquillada, el coronavirus, la mascarilla o frotarse el ojo y dejarse la cara negra. Tu máscara te acompañará siempre. Y esta de Lucía Be se va a convertir en tu favorita. Palabrita.

Aporta un volumen espectacular e impactante.

Fórmula intensa que aporta grosor y eleva las pestañas desde la raíz hasta las puntas.

‘Made in spain’, que eso ahora más que nunca, suma y mucho.

Color puro de alto impacto para un resultado extremo que acondiciona, suaviza y aporta flexibilidad a las pestañas CON UNA SOLA PASADA.

Máscara Miss Dramones (14,00 €)