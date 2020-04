Lucía Be lanza su colección de primavera (más solidaria) y especial en esta cuarentena

¿Hay alguien que aún no haya visto la camiseta arcoiris de Lucía Be? Lucía Be tenía el lanzamiento de su colección de She talks to the rainbows previsto para cuando se decretó el estado de alarma en España con su camiseta arcoíris incluida. Colección paralizada. No envíos. Todas a casa. De pronto, el mundo se llenó de colores en las ventanas. Como su camiseta. Como su mes de abril en el calendario. Y entonces supieron que tenían que hacer algo. Decidieron donar el 33% de cada camiseta a la financiación del estudio Copérnico, avalado por @weadmedsir, para investigar la cura del Covid-19. Y en UNA SOLA SEMANA recaudaron 35.000 euros. Camisetas agotadas (incluso la remesa extra que pidieron). ¡BRAVO!

Y ahora han querido ir un paso más allá lanzado toda su colección de primavera. ¿Lo mejor? El 15% de toda la colección de su colección She talks to the rainbows irá destinado íntegramente al estudio Copérnico, que investigará el efecto de la inmunoterapia para tratar el Coronavirus. Se espera que los resultados estén disponibles durante el mes de mayo del 2020 y aporten nuevas opciones de tratamiento para los pacientes infectados con peor pronóstico.

¿Hay algo más bonito que la moda y la solidaridad se unan? ¡NO! Y aquí os dejamos nuestros favoritos de la nueva colección de Lucía Be.

Cazadora vaquera ‘miss dramones’ (49,95€)

PASADOR JOIE DE VIVRE (9,95 €)