Las mujeres de 50 años no saldrán de casa sin esta falda larga estampada de Zara que nos FLIPA con camisa vaquera y zapatillas Converse

¿Preparadas para sentir el FLECHAZO más profundo de este miércoles? Nosotras ya lo hemos tenido. Y no, no estamos hablando de Miguel Ángel Silvestre en Sky Rojo, si no de está preciosa falda limited edition de Zara que nos acaba de descubrir nuestra influencer más 50 favorita. Obviamente estamos hablando de Carmen Gimeno. ¡Pura fantasía! Así nos hemos quedado de ver el lookazo de este miércoles de Semana Santa que se acaba de marcar Carmen.

Y por si ya no nos podía FLIPAR más esta falda larga, va Carmen Gimeno y la combina con una camisa vaquera y unas Converse blancas. ¿Pueder ser un lookazo más en tendencia? ¡No! Ay, amiga, eres pura inspiración.

FALDA ESTAMPADA LIMITED EDITION (69,95€)

Falda estampada limited edition.