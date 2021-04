Este mono largo de Parfois tiene todo para enamorarte: cómodo, favorecedor y perfecto para hacer tus deportes favoritos

Si eres de las que necesita un buen motivo para comenzar a hacer yoga o pilates, llevas tiempo queriendo dar el paso pero te falta la motivación, tan solo sigue leyendo. Este es el artículo que llevabas mucho esperando.

Y es que indagando en Instagram como cada día, hemos conseguido dar con el que promete ser el look perfecto para practicar estas disciplinas, aunque también para presumir de silueta sobre el asfalto. Es un mono largo, tiene una espalda de ensueño y no, no está en Oysho o en la sección deportiva de Lefties, sino en Parfois. Después de verlo, tan solo querrás apuntarte a una clase ¡y deslumbrar!

Carmen de la Cruz, más conocida como Bridalada, ha sido la encargada de descubrirnos esta auténtica joya y de mostrarnos lo bien que sienta. Porque sí chicas, también nos gusta estar perfectas en el gym.

Forma parte de la nueva sección activewear de la firma de moda y está disponible por 32,99 euros. Un buen precio si tienes en cuanta el número de veces que optarás por él ¿verdad?

Mono largo espalda cruzada de Parfois (32,99 euros)