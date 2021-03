El chándal más cómodo y favorecedor para estar en casa y teletrabajar lo tiene Mery Turiel (y es de Lefties)

El chándal se ha convertido en una pieza indispensable en cualquier armario femenino, y no hablamos únicamente como elección para acudir al gym o pasear, también para el día a día. Resulta difícil encontrar influencers o prescriptoras de estilo que no cuenten con varios modelos y no hayan confeccionado múltiples looks con este tipo de conjuntos como eje principal. Mery Turiel sería el mejor ejemplo.

Su último post en Instagram no deja lugar a dudas, la it girl madrileña adora los chándal y ahora, por su culpa, nosotras tenemos la necesidad de seguir sus pasos. En esta nueva galería de imágenes, Mery ha compartido un perfecto chándal de Lefties que rápidamente ha llamado nuestra atención y no precisamente por contar con infinidad de colores o detalles originales, sino todo lo contrario: sencillez, comodidad y precio asequible. ¡Lo tiene todo!

Es un conjunto en atractivo tono azul formado por sudadera cropped con capucha y pantalón a conjunto estilo jogger, es favorecedor, funcional y perfecto para pasar horas y horas con él y sentirte como si estuvieras en pijama. Justo lo que necesitamos aquellas que teletrabajamos y pasamos horas y horas en nuestro hogar.

El chándal en cuestión pertenece a la nueva colección que ha lanzado Mery Turiel junto a la firma low cost de Inditex, Worn by: Mery Turiel y de la que ha compartido algunos modelos en esta misma publicación. ¡Cada cuál nos gusta todavía más! Esto huele a un nuevo éxito para la influencer...

Chándal azul de Lefties (sudadera 8,99 euros y pantalón 8,99 euros)