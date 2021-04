Rocío Flores, a Olga Moreno: “Olvídate de lo de fuera”

Rocío Flores ha fichado como colaboradora en «El Programa de Ana Rosa» para comentar todo lo que ocurra en ‘Supervivientes’, concurso en el que ella participó el año pasado y en el que esta edición tiene como protagonista a Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores.

Olga Moreno defiende a su marido, Antonio David Flores en "Supervivientes"

Ha sido la propia Ana Rosa Quintana la que ha convencido a la hija de Rocío Carrasco para que sea colaboradora de su programa y se siente a su lado para opinar sobre el reality hondureño.

“Ella lleva 21 años con nosotros y es normal que al principio del reality se acuerde más de nosotros. Ella se fue muy baja de ánima y sé que no se va a olvidar de nosotros”, señala Rocío Flores.

La familia está contenta porque ayer la vieron animada e ilusionada, señalaba la hija del ex guardia civil. “No me gustan los conflictos. Me mata la injusticia”, señalaba Olga Moreno antes de iniciar la aventura de supervivencia. “Intentaré coger toda la fuerza posible y para delante”, añadió.

“Ro” recordó su experiencia en la edición anterior y no dudó en confesar que volvería a participar en el reality porque a mi ‘Superviviente’s me ha ayudado mucho a nivel de crecimiento personal y siempre estaré muy agradecida. Yo me iba otra vez”.

“Yo tenía claro que tenía que dejar mi vida de fuera y disfrutar de la experiencia. Yo espero, deseo y confío que Oga disfrute igual y se olvide de lo de fuera”, señalaba emocionada la joven.